(TEST) Giraffe and Annika (Nintendo Switch)

Publié le Lundi 12 octobre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Dispensable

Titre qui fleure bon l'inspiration Ghibli, Giraffe and Annika est un jeu d'exploration et de plateformes, principalement, qui va vous entraîner dans un monde enchanteur, à base de personnages avec des oreilles de chat et des queues de renard (ou chat ?).Une ambiance très Kawaïi, pour un jeu clairement destiné aux plus jeunes...Reste que c'est très perfectible et que trop de défauts viennent entacher le jeu.