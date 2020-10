- XIII, le remake, se dévoile

Publié le Mardi 20 octobre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

La deuxième du nombre premier

On ne sait pas s'il faudra en attendre grand-chose, et j'avoue qu'on a un peu comme un doute... mais en tout cas, XIII débarque dans un remake dès le 10 novembre sur PC, PS4 et Xbox One. Il sortira même sur Nintendo Switch, mais il faudra attendre 2021 pour ça.Une nouvelle bande-annonce du jeu a été dévoilée. Elle montre les différents gadgets et les différentes armes qui seront proposés dans le jeu.Signé Microids et Playmagic, le remake va tenter de redonner des couleurs à un jeu vieux de 17 ans, sorti à l'époque sur PS2, Xbox, PC et GameCube.