Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 20 octobre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Coucouron

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Yo-Kai Watch 3 Luigi's Mansion 2

FIFA 21 Microsoft Flight Simulator Les Sims 4

Et comme chaque semaine, on vous fait découvrir le nouveau top des ventes de jeux vidéo fourni par le le SELL. Il s'agit de la 41ème semaine du top des ventes de jeux en France.Comme attendu, FIFA 21 s'est installé aux premières places de ventes. Pour combien de temps ? La qualité de ce nouvel opus ne devrait, en théorie, pas lui permettre de rester à cette place bien longtemps. Mais avec vous... on ne peut jamais savoir...Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 5 au 11 octobre :