- Gonner 2 est tout proche

Publié le Lundi 19 octobre 2020 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Le jeu qui monte à la tête

Le prolifique éditeur Raw Fury vient d’annoncer la date de sortie de son prochain jeu indépendant GoNNER 2. Et c’est pour très bientôt : le 22 octobre. D’abord disponible sur Steam, Gog, Game Pass, Xbox One et Switch, la version PS4 devrait arriver plus tard. GoNNER 2 est un jeu d’action avec des niveaux générés aléatoirement et une progression avec "des éléments roguelike". On nous promet beaucoup d’armes, d’améliorations et de têtes pour votre personnage. Cette séquelle introduit aussi un mode coop local jusqu’à 4 joueurs. Pour vous rendre compte de la nervosité du titre, regardez la vidéo d’annonce ici présente.