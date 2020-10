- 9 Monkeys of Shaolin est arrivé

Publié le Lundi 19 octobre 2020 à 11:00:00 par Walid Hamadi

Mieux que les nanars Kung Fu des années 70

Après trois ans de travail acharné, les équipes de Buka Entertainement et Ravenscourt voient leur bébé enfin publié sur toutes les plateformes et PC. Si vous manquez de beat’em up depuis que vous avez poncé Streets of Rage 4, 9 Monkeys of Shaolin devrait vous intéresser. Dans une ambiance très classique de Chine médiévale, vous pourrez vous battre pour venger votre village pillé par des pirates. Vous pourrez vous appuyer sur une dizaine de armes de hast, un arbre de progression pour choisir l’évolution de votre personnage et un mode coop en ligne ou en local pour venir à bout des vagues d’ennemis.



Si vous regardez attentivement le trailer ci-dessous, vous pourrez distinguer de votre œil aiguisé de très jolies cutscenes et une direction artistique très chatoyante. Le tout pour 29,99€ en boîte ou en dématérialisé.