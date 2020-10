- Le pack Final Fantasy VII & VIII arrive sur Switch en décembre

Publié le Lundi 19 octobre 2020 à 10:30:00 par Théo Valet

Vous reprendriez bien un peu de Remastered ?

Après être tout deux sorties séparément en digital sur Switch, les deux jeux reviennent dans un pack physique en mode deux jeux en un. Les deux jeux proposeront quelques éléments en plus du remaster de base. Dans Final Fantasy VII vous aurez un mode accéléré x3 pour jouez trois fois plus vite, une option de rencontre aléatoire pour désactiver les combats aléatoires si vous le souhaitez et enfin un mode d'amélioration de combat. Dans Final Fantasy VIII Remastered, vous aurez un bonus de combat, la même option de combat aléaoire et le même boost de vitesse x3.En sommes pas grand chose de nouveau à part que vous pourez avoir les jeux dans une boîte. Le pack arrivera le 4 décembre en magasin. A noter que Final Fantasy VIII Remastered sortira aussi en version physique sur PS4 à la même date.