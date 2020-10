- Prinny 1 & 2 est disponible sur Switch !

Publié le Lundi 19 octobre 2020 à 10:00:00 par Théo Valet

Deux jeux pour le prix d'un

Sortie respectivement en 2009 pour le premier et en 2010 pour sa suite, Prinny revient sur Switch avec ces deux épisodes en un seul jeu, plus un DLC pour compléter le tout. Dans Prinny vous jouez un "prinny", genre de petit manchot loufoque qui va devenir un héros un peu malgré lui. Le jeu est tourné action et plateforme, vous allez sauter, trancher et exploser tout sur votre chemin dans un monde un peu barré avec une bonne dose d'humour noir. Tout ça avec des graphismes améliorés.Le jeu est déjà disponible sur Switch et une édition spéciale est même proposée avec en plus du jeu, une boîte collector, un artbook, la bande-son en CD, une figurine du héros et un poster. Voilà, vous savez tout !