Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 17 octobre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Jolie semaine

Endless Space

Endless Legend

Sonic 2

Total War Shogun 2

Sonic Mania

Yakuza 2 Kiwami

Total War Three Kingdoms

Warhammer Dawn of War III

Catherine

Company of Heroes 2

Bayonetta

Shenmue I & II

Alien Isolation

Vanquish

Comme tous les week-ends, nous vous proposons de découvrir les soldes sur Steam, avec une belle offre cette semaine. Du Assassin's Creed à prix sacrifié, du Sega, du GTA...Si vous ne craquez pas, on ne sait plus quoi faire pour vous...Les jeux Sega sont en soldes jusqu'à -95% :et bien d'autres encore...Et bien d'autres encore ...