GamAlive vous présente File Dans Ta Chambre

Publié le Vendredi 16 octobre 2020 à 12:00:00 par Vincent Cordovado

Peut-être avez-vous remarqué que depuis quelques temps, certains de mes tests, par exemple ici ou encore là , sont accompagnés d'une vidéo découverte de 30 minutes du titre en question. Ces vidéos sont réalisées par l'équipe de File Dans Ta Chambre.Mais File Dans Ta Chambre, kézako ?Il s'agit d'une chaîne Twitch et Youtube que j'ai créée avec deux de mes meilleurs amis. C'est un peu comme une extension de GamAlive, mais gérée par mes soins. L'idée principale derrière cette chaîne et, qu'à la manière des années 90, où l'on se réunissait chez le pote qui avait acheté l'un des derniers jeux sortis, nous nous retrouvons avec mes amis, généralement les jeudi à 22h, sur Twitch, pour découvrir les derniers jeux que j'ai reçu en test ou qu'ils ont achetés.Vous vous posez peut-être la question de savoir pourquoi le nom n'est pas en lien avec GamAlive ? Tout simplement parce qu'il n'était pas prévu d'en faire la promotion via le site. Monter une chaîne qui implique directement le site demande un certain niveau de qualité et une certaine régularité que nous ne sommes pas sûrs d'avoir, compte tenu du fait que nous sommes pères d'enfants en bas âge et que l'émission se déroule sur notre temps libre. Reste que Cedric a entendu parler de la chaîne et a eu la gentillesse de me proposer de vous la présenter sur le site. Autant dire que c'est une excellente occasion pour nous de nous faire un peu connaitre et d'avoir des retours afin d'améliorer nos vidéos et d'essayer de tirer cette chaîne vers le haut. Vous constaterez que la qualité du son n'est pas toujours présente, notamment lors des premières émissions, mais on bosse dessus. Quoi qu'il en soit, l'idée n'est absolument pas de concurrencer GamAlive. C'est plutôt à prendre comme un enfant du site qui peut prendre certaines libertés mais reste étroitement lié à son ascendant.Bref, tout ça pour vous dire que la chaîne File Dans Ta Chambre existe sur Twitch et que les jeudis, à 22h, on se réunit pour découvrir ensemble la première grosse demi-heure d'un ou deux titres, selon l'arrivage. En toute tranquillité et dans la bonne humeur.Vous voici prévenus ! Prochaine émission le jeudi 29 octobre, sur la chaîne Twitch de File Dans Ta Chambre . Oui, c'est loin, mais comme je vous l'ai dit, nous sommes tributaires des activités de chacun ! Mais je vous le rappelerai et vous préviendrez si nous avons la possibilité de faire ça avant. On espère vous voir nombreux, ce sera un plaisir de pouvoir répondre à vos questions et d'intéragir avec vous. Et surtout, n'hésitez absolument pas à nous dire ce que vous aurez apprécié ou non.