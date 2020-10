- Monster Hunter le film n'Ã©tait pas donc une blague

Publié le Vendredi 16 octobre 2020 à 10:30:00 par Sylvain Morgant

2020 ne nous aura rien épargner

Alors qu'on aurait pu espérer que 2020 viendrait achever ce qui semble être la pire idée de film de tous les temps, eh bien il n'est rien.Monster Hunter le film verra donc le jour, en décembre. On se demande s'il y aura une scène où Milla Jovovich essaie 10 fois de faire cuire sa viande sur un feu de camp, mais ne cesse de la cramer.Et sinon ? Que dire de plus ?Rien, on va retourner se coucher.