Hunting Simulator 2 est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 16 octobre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un chasseur sachant chasser sans son chien...

N'en déplaise à nos amis (sic) de PETA , Hunting Simulator 2 n'a pas changé son mode de fonctionnement en faisant des chasseurs de simples photographes. Au contraire, on peut désormais flinguer ces saloperies d'animaux qui puent sur Nintendo Switch.Le jeu vient de sortir sur la console de Nintendo, et moi, ça me donne envie d'acheter du pâté.Quant à savoir si le jeu vaut le coup, on vous l'avait testé lors de sa sortie sur PC, PS4 et Xbox One.