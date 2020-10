Partisans 1941 : RTS WWII

Publié le Jeudi 15 octobre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Jeu de stratégie tactique en temps réel qui plonge les joueurs dans une Europe déchirée par la Seconde Guerre Mondiale, Partisans 1941 vient de sortir sur Steam. Au menu, déploiement d'escouade, infiltration, gestion de ressources et personnages à améliorer au fil des missions.Vous pourrez recruter des soldats, des civils, et les intégrer à votre groupe de résistants, les Partisans, bien décidés à faire barrage à l'envahisseur nazi.Le jeu promet plus de 20h de durée de vie.On est dessus, on vous en reparle vite.