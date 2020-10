- Remothered: Broken Porcelain est sorti

Publié le Mercredi 14 octobre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Les foies ?

Remothered : Broken Porcelain, le survival-horror signé Stormind Games et édité par Modus Games, vient de sortir sur PS4, Xbox One, PC et Switch.Le jeu raconte la disparition d'une jeune fille nommée Celeste et les événements survenus dans Remothered: Tormented Fathers, le premier jeu sorti en 2017. Remothered : Broken Porcelain est à la fois une préquelle et une suite à son prédécesseur, jouable sans avoir touché le premier opus. On retrouve le même univers que dans le premier jeu mais approfondi et perfectionné avec de nouvelles énigmes et des ennemis pouvant corrompre même vos alliés.