- Apex Legends : l'Édition Champion arrive

Publié le Mercredi 14 octobre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tout en un

9 Légendes débloquées (tous les personnages jusqu’à la saison 7) :

Caustic, Mirage, Octane, Wattson, Crypto, Revenant, Loba, Rampart et la Légende de la saison 7

7 objets légendaires exclusifs :

Skin "Reine épanouie" pour Wraith

Skin "Faux chevalier" pour Revenant

Skin "Esprit sain" pour Crypto

Skin "Malédiction des Éveillés" pour le fusil triple

Skin "Lanciers tueurs" pour le Flatline

Skin "Mythe écorné" pour le Sentinel

Charme d’arme "Empereur Nessy XIV"

1 000 pièces Apex

Jeu gratuit à la base, Apex Legends prépare incessamment sous peu une édition Champion qui inclut de personnages et objets exclusifs.ocCette édition sera vendue 39,99 € et sera disponible dès le lancement de la saison 7 du jeu, prévue pour le 27 octobre.Au menu, elle comprend :Le jeu est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.