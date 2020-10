(TEST) Windbound (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 13 octobre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Seul au monde

Assez alléchant sur le papier et surtout après avoir vu les vidéos postées par les développeurs, Windbound s'est avéré, au final, assez quelconque et décevant.Pourtant, vous le savez, la survie, c'est notre truc. Tuer des animaux, construire des huttes avec leur peau, péter des forêts entières pour se construire des cure-dents...Bref, on a testé Windbound.