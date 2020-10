Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 13 octobre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Vous voulez savoir ce qui se vend actuellement en France ? Et bien voici le nouveau top des ventes de jeux vidéo fourni par le le SELL. Il s'agit de la 40ème semaine du top des ventes de jeux en France.Au niveau des ventes, on notera l'arrivée remarquée de Crash Bandicoot 4, un jeu qui le fait bien. Et on notera l'arrivée de Star Wars Squadrons, un jeu qui le fait moins.Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre :