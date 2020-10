- Un jeu Doctor Who pour l'année prochaine

Publié le Mardi 13 octobre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Docteur qui ?

Sorti l'année dernière, Doctor Who: The Edge of Time servira de base pour un nouveau jeu. Alors que l'original était une expérience VR, ce nouveau jeu, baptisé Doctor Who: The Edge of Reality sera un jeu "classique", à jouer su PC et consoles PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Cette quête est dictée par le 13ème docteur, incarné à l'écran par Jodie Whittaker, qui prêtra sa voix pour l'occasion.Sortie prévue au printemps prochain.