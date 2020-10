G.I. Joe: Operation Blackout sort sur consoles

Publié le Mercredi 14 octobre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Moi je préférais les Big Jim

Relativement poussée dans les oubliettes en France, à part pour quelques fans des années 80, la licence GI Joe continue d'être extrêmement populaire Outre-Atlantique. Et c'est pourquoi on voit débarquer, régulièrement, des jeux vidéo qui en sont issus.Le dernier en date, G.I. Joe: Operation Blackout, vient de sortir sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Vous allez pouvoir incarner un membre de l'équipe GI Joe ou un membre de Cobra, dans une campagne de 17 missions faisant le tour de lieux cultes de la série : l'U.S.S. Flagg ou le QG de Cobra, par exemple, mais aussi piloter des véhicules mythiques comme les tanks Persuader ou H.I.S.S.La campagne se joue en solo ou en copp via écran partagé, et un mode multi avec les modes Capture du drapeau, Assaut, Roi de la colline et Match à mort est également inclus.