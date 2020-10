Cris Tales est reporté à 2021

Publié le Jeudi 15 octobre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Covid m’a tuer

Modus Games devait sortir Cris Tales le 17 novembre prochain. Il est repoussé à 2021, sans plus de précision. Une durée de développement nécessaire pour terminer correctement le jeu, et on vous passe les détails mélodramatiques des développeurs en pleurs qui annoncent ça à des fans en larmes, à base de « c’est pour vous » ou « c’est pour votre bien ».Glandeurs, va.Le jeu est toujours prévu, en revanche, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.