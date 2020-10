(TEST) The Survivalists (PS4, Xbox One, PC, Switch)

Publié le Jeudi 15 octobre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Sur la plage abandonnée, coquillages et naufragés

3 enfants, une connexion Internet digne des années 90, des poules qui s'échappent de leur enclos et viennent chier dans son salon... Vincent est un survivant de l'ère moderne.Autant vous dire qu'il était tout indiqué pour tester le jeu The Survivalists. D'autant plus qu'il a tout vu McGyver.Bref, il vous dit tout sur ce petit jeu ...