Assassin’s Creed Valhalla : la nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 15 octobre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ça va déchirer

Assassin’s Creed Valhalla sort 10 novembre 2020 sur Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4, sur PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store, ainsi que sur UPLAY+, le service d’abonnement d’Ubisoft et il sortira également sur PlayStation 5 dès le lancement de la console le 12 novembre 2020. Voilà. Vous avez le choix dans la date.En attendant, Ubisoft a dévoilé un nouveau trailer de plus de 7 minutes qui vous permettra de découvrir du gameplay.