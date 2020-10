- The Jackbox Party Pack 7 est dÃ©sormais disponible sur Steam, PS4, Xbox One et Switch

Publié le Vendredi 16 octobre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Jouons ensemble

Proposant 5 jeux inédits, The Jackbox Party Pack 7 est une compilation de mini-jeux. Les smartphones, tablettes et ordinateurs peuvent être utilisés comme contrôleur pour les jeux de la série The Jackbox Party Pack.Le jeu vient de sortir sur Steam, PS4, Xbox One et Switch.Et vous savez quoi ? On est sur le test.