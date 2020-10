- Dirt 5 : découvrez la version next-gen sur Xbox Series !

Publié le Mardi 20 octobre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Objectif 120

Codemasters a dévoilé une nouvelle vidéo de son Dirt 5 pour montrer comment le jeu tourne sur les consoles next-gen. C'est la version Xbox Series X qui est ainsi à l'honneur. La version sortira le 10 novembre.Temps de chargement améliorés, courses en 120fps, temps de réponse et contrôles améliorés... sans oublier que les versions Xbox One pourront être gratuitement upgradées en Xbox Series.Le jeu, lui, sort le 6 novembre sur PC, PS4 et Xbox One. Et il vous entraînera notamment en Italie, en Chine, en Norvège et aux USA.