Paper Beast: Folded Edition est sorti sur PC

Chouette !

Nouveau jeu du Grand Eric Chahi (Another World, bordel !), Paper Beast est déjà sorti sur PS4, via le PSVR. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test du jeu ici Le jeu est désormais aussi disponible sur PC, via deux versions. Une version Folded Edition ne nécessite aucun casque VR. Tous les joueurs sur PC peuvent y jouer sans souci, sur leur écran. Le jeu a été remanié et adapté à de nouveaux contrôles. Prix de vente, 16,99 €. Une version Folded + VR, permettant de jouer aussi sur VR sur PC (si vous êtes équipés d'un casque) est, quant à elle, vendue 19,99 €.Un jeu certes non parfait, mais plein de poésie et d'originalité, ça ne se rate pas.