- Monster Jam Steel Titans 2 sort sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Lundi 18 janvier 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

De bonnes grosses roues

THQ Nordic a annoncé la sortie pour le 2 mars 2021 de Monster Jam Steel Titans 2 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.On n'en saura pas beaucoup plus, si ce n'est que le jeu proposera du multijoueurs, qu'il vous permettra de découvrir 5 nouveaux environnements et environ 38 véhicules différents à conduire.Une première bande-annonce a été dévoilée.