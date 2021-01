Gog.com, les soldes du week-end

Publié le Samedi 16 janvier 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Pour bien commencer l'année

80 Days

Agarest: Generations of War

Ashes of the Singularity: Escalation

Banner Saga

Banner Saga - Soundtrack

Banner Saga 2

Banner Saga 2 - Deluxe Edition

Banner Saga 2 - Soundtrack

Banner Saga 3

Banner Saga 3: Deluxe Edition

Banner Saga 3: Eternal Arena

Banner Saga 3: Legendary Edition

Banner Saga 3: Soundtrack

Banner Saga 3: Survival Mode

Battle Brothers

Battle Brothers - Beasts & Exploration

Battle Brothers - Warriors of the North

Blackwell Bundle

Blackwell Epiphany

CivCity: Rome

Costume Quest

Dawn of Man

Deus Ex 2: Invisible War

Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut

Deus Ex: Mankind Divided - Digital Deluxe Edition

Deus Ex: Mankind Divided

Deus Ex: Mankind Divided™ DLC - Season Pass

Deus Ex™ GOTY Edition

DISTRAINT 2

DISTRAINT 2 - OST

DISTRAINT: Deluxe Edition

Frostpunk

Frostpunk: Game of the Year edition

Frostpunk: Season Pass

Galactic Civilizations III

Gemini Rue

Her Story

Heroes of Might and Magic®

Heroes of Might and Magic® 2: Gold

Heroes of Might and Magic® 3: Complete

Heroes of Might and Magic® 4: Complete

Heroes of Might and Magic® 5: Bundle

King's Bounty: Crossworlds GOTY

King's Bounty: Dark Side

King's Bounty: Dark Side - Premium Edition

King's Bounty: Dark Side - Premium Edition Upgrade

King's Bounty: The Legend

King's Bounty: Warriors of the North

King's Bounty: Warriors of the North - Complete Edition

King's Bounty: Warriors of the North - Complete Edition Upgrade

Little Inferno

Master of Orion

Master of Orion 1+2

Master of Orion 3

Master of Orion: Collector's Edition

Master of Orion: Collector's Edition Upgrade

Master of Orion: Revenge of Antares Race Pack

Night Call

Night Call Deluxe Edition

Night Call Soundtrack

Populous™

Resonance

Rise of Industry

Settlers® 3: Ultimate Collection

Sherlock Holmes versus Jack the Ripper

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Sherlock Holmes: Nemesis - Remastered

Sherlock Holmes: Secret of the Silver Earring

Sherlock Holmes: The Awakened - Remastered

Six Ages: Ride Like the Wind

Star Control I & II

Star Control III

Sudden Strike 2 Gold

Sudden Strike 3

Sudden Strike 4

Sudden Strike 4 - Africa: Desert War

Sudden Strike 4 - Finland: Winter Storm

Sudden Strike 4: Complete Collection

Sudden Strike 4: Road to Dunkirk

Sudden Strike 4: The Pacific War

Sudden Strike Gold

Sunless Sea

Sunless Sea: Zubmariner

Sunless Skies

The Bureau: XCOM® Declassified™

The Darkside Detective

The Flower Collectors

The Flower Collectors Soundtrack Edition

The Lion's Song

The Settlers® 2: 10th Anniversary

The Settlers® 4: Gold Edition

The Settlers®: Bâtisseurs d'Empire - Gold Edition

The Testament of Sherlock Holmes

VVVVVV



Warcraft I & II Bundle



Warcraft II Battle.net Edition



Warcraft: Orcs and Humans

Whispers of a Machine

Whispers of a Machine Blue Edition

Whispers of a Machine Soundtrack

Wingspan

Wingspan Soundtrack

Wingspan Special Edition

XCOM 2: Reinforcement Pack

XCOM 2: Resistance Warrior Pack

XCOM 2: War of the Chosen

XCOM: Enemy Unknown Complete Pack

XCOM® 2

Among the Sleep - Enhanced Edition

Aven Colony

Aven Colony - Soundtrack

Cooking Simulator

Cooking Simulator - Cooking with Food Network

Dead In Vinland

Dead In Vinland - Endless Mode: Battle Of The Heodenings

Dead In Vinland - Norse Side Stories

Dead in Vinland – The Vallhund

Door Kickers

Door Kickers: Action Squad

Door Kickers: Action Squad Two-pack

Draugen

Draugen Collector's Edition

Gone Home

Kholat

Lake Ridden

Lake Ridden OST

Mosaic

Per Aspera

Per Aspera Deluxe Edition

Project Highrise

Project Highrise: Architect's Edition

Project Highrise: Brilliant Berlin

Project Highrise: Las Vegas

Project Highrise: London Life

Project Highrise: Miami Malls

Project Highrise: Tokyo Towers

Realpolitiks

Realpolitiks - New Power

Realpolitiks IIEN DEV

Tacoma

The First Tree

Thief Simulator

Transport Fever

Transport Fever 2

Tropico 4

Tropico 4 - Complete DLC Pack

Tropico 5

Tropico 5: Complete Collection

Tropico 5: Complete Collection Upgrade

Tropico 6

Tropico 6 - Caribbean Skies

Tropico 6 - Lobbyistico

Tropico 6 - Spitter

Tropico 6 - The Llama of Wall Street

Tropico 6 El Prez Edition

Ultimate Fishing Simulator

Ultimate Fishing Simulator - Amazon River DLC

Ultimate Fishing Simulator - Greenland DLC

Ultimate Fishing Simulator - Japan DLC

Ultimate Fishing Simulator - Kariba Dam DLC

Ultimate Fishing Simulator - Moraine Lake DLC

Ultimate Fishing Simulator - New Fish Species DLC

Ultimate Fishing Simulator - Sakura® Lures DLC

Ultimate Fishing Simulator - Thailand DLC

Urban Empire

Where The Water Tastes Like Wine

Where The Water Tastes Like Wine Official Soundtrack

Nine Parchments

Nine Parchments Soundtrack

Trine 2: Complete Story

Trine 2: Soundtracks & Artbooks

Trine 3: The Artifacts of Power

Trine 3: The Artifacts of Power Soundtrack

Trine 4: Melody of Mystery

Trine 4: The Nightmare Prince

Trine 4: The Nightmare Prince Soundtrack

Trine Enchanted Edition

Trine Soundtrack

Trine: Ultimate Collection

Book of Demons

Book of Demons - Collector's Content

Cat Quest

Cat Quest II

Children of Morta

Din's Curse

Din's Curse: Demon War

ELDERBORN

Enclave

Gauntlet™ Slayer Edition

Gauntlet™ Slayer Edition - Lilith the Necromancer Pack

Grim Dawn

Grim Dawn - Ashes of Malmouth

Grim Dawn - Crucible

Grim Dawn - Forgotten Gods

Grim Dawn - Loyalist Item Pack

Hammerwatch

Heroes of Hammerwatch

Heroes of Hammerwatch: Pyramid of Prophecy

Heroes of Hammerwatch: Witch Hunter

Lords of the Fallen Game of the Year Edition

Sacred Gold

Shadows: Awakening

Shadows: Awakening – La malédiction du nécrophage

Shadows: Awakening – Legendary Armory Pack

Shadows: Awakening - The Chromaton Chronicles

Shadows: Heretic Kingdoms

Shadows: Heretic Kingdoms Soundtrack

The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut

The Surge

The Surge - A Walk in the Park

The Surge - Augmented Edition

The Surge - CREO Special Employee Kit

The Surge - The Good, the Bad and the Augmented Expansion

Two Worlds Epic Edition

Two Worlds II: Call of the Tenebrae

Two Worlds II: Echoes of the Dark Past

Two Worlds II: Echoes of the Dark Past 2

Two Worlds II: Epic Edition

Undead Horde

Vikings - Wolves of Midgard

Zombasite

Zombasite: Orc Schism

Allez, comme chaque week-end, l'excellent site Gog.com nous livre ses soldes du moment. Comme chaque week-end, on vous a mis en gras nos préférences. Vous n'avez plus qu'à cliquer et acheter !Les soldes de la semaine Les soldes de la mi-semaine Les jeux Trine sont en soldes :Les soldes du week-end