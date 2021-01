- The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV annoncée pour le 9 avril sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 15 janvier 2021 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Une édition qui a du chien (ou du chat, c'est au choix)

Sorti en octobre dernier sur PS4, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV sortira le 9 avril sur Nintendo Switch. Et ce sera dans une version spéciale, appelée "Frontline Edition". Pour rappel, Frontline est une marque de médicaments vétérinaires pour chiens et chats, notamment spécialisée dans l'anti-puces.Sauf que là, en l'occurrence, ça n'a strictement rien à voir.Cette version anti-puces proposera le jeu, un mini-artbook, la bande-son numérique et une jaquette réversible.Pour rappel, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV est un RPG japonais qui raconte l’histoire des étudiants de la Classe VII, en charge de sauver leur professeur mais également d'empêcher l’ascension de l’Empire et la destruction du monde. Les anciens et les nouveaux élèves de la Classe VII vont s’unir pour sauver le monde.Miaou.Ou Wouf, c'est comme vous voulez.