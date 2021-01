- Sword of the Necromancer pour le 28 janvier

Publié le Vendredi 15 janvier 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Rogue-like classique

Rogue-like dans lequel vous allez pouvoir invoquer des monstres, Sword of the Necromancer est annoncé pour le 28 janvier sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Un donjon, des ennemis à défaire, des armes et reliques à trouver, le tout en invoquant une armée de monstres pour combattre à vos côtés... Sword of the Necromancer proposera, comme tout bon Rogue-like qui se respecte, des niveaux aléatoires, plein de choses à collecter et bien entendu... une mort permanente en cas d'échec.Et voici plein de vidéos pour vous aider à découvrir le jeu plus en détails : le trailer d'ouverture, le trailer et le devdiary.