WRATH: Aeon of Ruin, un jeu 3D Realms

Publié le Vendredi 15 janvier 2021 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Du bon gros FPS

Signé KillPixel et édité par 3D Realms, Wrath : Aeon of Ruin est un jeu de "Dark Fantasy Horror FPS", dixit les développeurs. Il est bâti sur le moteur graphique Quake orginal. Autant vous dire qu'on est sur du pur old-school niveau graphismes.Le jeu sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch cet été. En attendant, il est en accès anticipé sur Steam , et vient d'obtenir une grosse mise à jour de contenu. Il est au prix de 20,99 €.Le jeu vous entraîne dans l'exploration de cryptes, de ruines, de temples, de pyramides, dans l'Egypte ancienne.