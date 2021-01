Ubisoft va sortir un jeu Star Wars

Publié le Jeudi 14 janvier 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Dieu merci, ce ne sont pas eux qui le scénarisent

Ubisoft a annoncé sa collaboration avec Lucasfilm Games, le label tout juste relancé par Disney, dans le but de sortir un nouveau jeu Star Wars.Bonne nouvelle : c'est Massive Enterntainment (The Division) qui s'occupera du projet. On peut donc espérer, à peu près, un scénario travaillé, ce qui n'est pas le point fort, loin de là, des studios internes d'Ubisoft.Ubisoft a annoncé que ce partenariat s'inscrivait sur le long terme. On peut donc s'attendre à plein de Star Wars made in France (ou du moins, made in un peu partout dans le monde mais dirigés par la France).Il s'agira d'un jeu narratif en monde ouvert.Massive Entertainment a d'ailleurs annoncé recruter de nouveaux talents pour développer son jeu (mais aussi pour le développement du jeu Avatar qu'ils font aussi). Si vivre dans une maison Ikéa à Malmöe vous tente... c'est ici qu'il faut voir.