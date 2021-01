- Build and Discover: America, devenez Donald Trump à la place de Donal Trump

Publié le Jeudi 14 janvier 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Parce que vous le valez bien

Build and Discover: America est un jeu dans lequel vous allez créer les Etats-Unis d'Amérique. Inspiré de la vraie Histoire des Etats-Unis, vous allez devoir coloniser un territoire sauvage, développer des villes, des chemins de fer, ériger les monuments célèbres (le congrès, la statue de la Liberté...).Le jeu permettra toutefois des libertés par rapport à la vraie Histoire.Il s'agit d'un jeu de simulation, sorte de City Builder à grande échelle.Reste à savoir si on pourra changer le drapeau. Genre un drapeau avec une bite. A moumoute.Sortie via Steam prévue dans l'année.