(TEST) Empire Gaming Dark Rainbow G-HD10, un bon petit casque d'entrée de gamme

Publié le Mercredi 13 janvier 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Simple, efficace, pas cher

Le caque Dark Rainbow G-HD10 de chez Empire Gaming étant vendu moins de 25 €, on pouvait s'attendre à une sombre daube chinoise fabriquée par des petits enfants autistes et aveugles fouettés par un gros méchant contremaître à la solde du grand capitalisme asiatique. Enfin un truc du genre.Et bien si le casque ne rivalise bien entendu pas avec les ténors du domaine, il s'en sort pourtant très honorablement et s'avère même proposer un excellent rapport qualité-prix.Après, pour le coup des enfants autistes et aveugles fouettés, on n'a pas enquêté jusque-là.