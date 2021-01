Mundaun, de l'horreur folklorique pour le 16 mars

Publié le Mercredi 13 janvier 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Y'a pas de marmottes dans les Alpes Suisses ?

MWM Interactive et le studio suisse Hidden Fields viennent d'annoncer la date de sortie de leur jeu d'horreur basé sur le folklore local, Mundaun. Et ce sera pour le 16 mars.Mundaun est un jeu d'horreur-aventure, entièrement dessiné à la main. L'histoire se déroule dans les Alpes Suisses, en plein hiver, et raconte l'arrivée de Curdin dans la petite ville de Mundaun pour y enterrer son grand-père, qui vient de mourir. Curdin revient dans cette ville pour la première fois depuis son enfance.En bonus, les développeurs ont décidé de lancer une mini-série de making-of pour faire découvrir leur jeu. Voici le premier épisode.