(TEST) Puyo-Puyo Tetris 2 (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 12 janvier 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un savoureux cocktail

Notre ami Arthur veut boire. Sa mère et ses grandes soeurs l'en empêchent et ne lui servent que de la camomille, mais Arthur a le secret espoir, un jour, de tremper ses lèvres dans un breuvage alcoolisé. Pour devenir un homme. Un vrai. Et puis y'en a marre à la fin qu'elles l'obligent à porter des jupes, aussi.Quand on lui a dit qu'on allait lui faire tester un cocktail, Arthur était donc ravi. Pour se rendre compte qu'il s'agissait d'un cocktail de jeux.Parce que l'alcool, il est pour nous. Rien que pour nous. Pas pour les petits jeunes.Qui portent des jupes, en plus.