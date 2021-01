- Lucasfilm Games renaît de ses cendres

Publié le Mardi 12 janvier 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Tant mieux

Le site officiel de Star Wars a annoncé la renaissance du label Lucasfilm Games. L'éditeur à qui l'on doit des pépites durant les années 90 (Day of the Tentacle, Indiana Jones et la dernière croisade, Loom, Monkey Island...) s'offre donc une nouvelle jeunesse.Les prochains jeux Star Wars sortiront sous le label Lucasfilm Games.Reste à savoir si d'autres licences verront le jour sous ce label... ou renaîtront également. Indiana Jones ? Monkey Island ?