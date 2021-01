- The King of Fighters XV : découvrez la première bande-annonce du jeu

Publié le Lundi 11 janvier 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et tu tapes, tapes, tapes...

The King of Fighters XV est prévu pour cette année, sans précision de date ni même de plateformes. Ce nouvel opus de la célèbre franchise de jeux de combat s'offre toutefois une première bande-annonce.Six personnages y sont dévoilés et feront donc partie du roster de départ : K', Kyo Kusanagi, Leona, Benimaru, Shun'ei et Mai Shiranui.On vous laisse découvrir ça.