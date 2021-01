- The Pillar: Puzzle Escape, un Myst-like naïf

Publié le Lundi 11 janvier 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Creusez-vous les méninges

Graphismes en style naïf, couleurs pétantes, simplicité des décors... The Pillar: Puzzle Escape est une sorte de Myst-like. On se promène dans des décors sans vie et on résout des énigmes.De nombreux puzzles sont proposés et vous demanderont un bon degré de réflexion pour les résoudre.Le jeu sort le 13 janvier sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.