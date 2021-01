(TEST) Visage (PS4, Xbox One, PC)

Publié le Vendredi 8 janvier 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Fade to grey

Vincent aime bien les jeux d'horreur. Il aime surtout y jouer en présence de ses enfants. Histoire de leur apprendre que la vie, parfois, c'est violent, et qu'une tête coupée ou un membre déchiqueté, c'est quelque chose de naturel, qu'il ne faut pas en avoir peur.Bref, il les prépare à la dure réalité de la vie.Et ce qui devait arriver arriva : après une longue session de jeu, ce sont des pleurs et des cris de terreur qui ont réveillé la maison de Vincent en pleine nuit.On vous rassure, ses enfants l'ont consolé et Vincent a pu se rendormir plus sereinement.