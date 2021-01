- Monster Hunter Rise : la démo est disponible dès aujourd'hui

Publié le Vendredi 8 janvier 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Avant-goût

Monster Hunter Rise sortira le 26 mars 2021, sur Nintendo Switch. En attendant, une démo devrait être disponible dans la journée sur le Nintendo eShop, pour tous ceux qui veulent zieuter le jeu en avant-première.Le jeu se déroulera dans une nouvelle province, autour du village de Kamura, avec toujours le même système : aller poutrer du gros monstre. Et il y en aura des nouveaux, des anciens déjà connus, des très appréciés, des un peu moins...La démo durera jusqu'au 31 janvier et permettra du solo et du multi en ligne jusqu'à 4 joueurs. 14 types d'armes sont proposés et plusieurs modes : Didacticiel, Quête pour débutants, Quête avancée et Chevauchée de Wyverne (vous pourrez monter et contrôler des monstres pendant temps limité, mais uniquement en jeu solo).