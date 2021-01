- The King of Fighters XIV Ultimate Edition est sorti sur PS4

Publié le Vendredi 8 janvier 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et uniquement sur PS4

Sorti en août 2016, The King of Fighters XIV débarque désormais en Ultimate Edition, sur PS4 uniquement. Cette édition regroupe tous les DLC, dont de nombreux personnages supplémentaires, sortis à ce jour. Elle ajoute, donc 8 personnages, 10 costumes et 10 thèmes pour le menu de la PlayStation 4 à la version de base.Au total, ce sont 58 personnages qui sont disponibles dans ce jeu de combat.