- SuperMash : créez vos propres jeux

Publié le Jeudi 7 janvier 2021 à 09:00:00 par Cedric Gasperini

Devenez développeur

Digital Continue sort SuperMash le 13 janvier sur Steam . Il s'agit d'un logiciel permettant de créer vos propres jeux vidéo. Vous allez pouvoir mélanger différents genres : aventure, plateformes, RPG... et définir vos propres histoires, vos propres niveaux...Le logiciel se présente comme intuitif et accessible à tout un chacun.Six genres classiques sont proposés, à mélanger (ou pas) : plateformes, action-aventure, shoot 'em up, metrovania, infiltration et JRPG.