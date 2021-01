- The Medium dévoile 14 minutes de gameplay

Publié le Mercredi 6 janvier 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sacrifice ultime

Bloober Team, le studio créateur de Blair Witch, Observer ou Layers of Fear développe The Medium, un jeu d'horreur psychologique prévu PC et Xbox Series le 28 janvier prochain.Inspiré par l'artiste polonais Zdzisław Beksiński On incarne Marianne, une médium hantée par des visions qui vivent et interagissent entre deux mondes. Par moment on jouera dans les deux dimensions en même temps et tout ça avec le même joystick (ou clavier/souris).Le jeu va poser la question de se sacrifier pour sa famille ou... au contraire, sacrifier sa famille pour soi...14 minutes de gameplay ont été dévoilées en vidéo.