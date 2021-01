- Mr. Prepper : Préparez-vous à la prochaine guerre nucléaire

Publié le Mercredi 6 janvier 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Elle arrive

Dans Mr. Pepper, l'optimisme règne : la guerre nucléaire est proche et vous allez devoir construire un abri anti-atomique. Creusez, optimisez, agencez, installez...A vous de fabriquer serres, potagers, outils, nouveaux véhicules, de vous entraider avec vos voisins tout en vous méfiant des services secrets qui voient d'un mauvais oeil votre indépendance et aimeraient que vous restiez sous leur contrôle...Ce petit jeu de gestion est d'ores et déjà en démo sur Steam et débarque en version bêta sous peu. La sortie est prévue pour cette année.