(TEST) Seagate Game Drive for Xbox Halo: Master Chief Limited Edition

Publié le Lundi 4 janvier 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un disque externe pour Xbox (ou pour PlayStation)

Seagate propose plusieurs solutions de stockage étendu pour consoles (mais ça fonctionne aussi sur PC). Indispensable aujourd'hui, quand on sait que certains jeux tapent les 100 ou 120 Go, sans oublier les patchs qui viennent rajouter 10 à 15 Go à chaque fois. Et les textures HD, pour certains jeux encore...Bref.Il existe plein de disques différents. 1 To, 2 To, 5 To... aux couleurs de Halo, Cyberpunk, The Last of Us, Avengers...Nous avons testé le Game Drive Halo Master Chief.Et ça a sauvé nos consoles...