- Back 4 Blood, une nouvelle vidéo pleine de zombies

Publié le Lundi 4 janvier 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu à éclater

Le jeu de zombies à défourailler en coop, signé par Turtle Rock Studios, a dévoilé une nouvelle vidéo. L'occasion de s'offrir plus de 6 minutes de gerbes de sang, de ralentis, d'explosions de zombies et de développeurs qui expliquent leur vision du jeu.Bref, ce ne sera pas un jeu familial.Ou si, mais pas forcément une famille "classique" alors...Ah. Et je veux juste rappeler que la petite barbichette et les cheveux longs raides, ça ne se fait plus depuis 1992.