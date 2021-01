Stranger of Sword City Revisited en bonus de Saviors of Sapphire Wings

Publié le Mardi 5 janvier 2021 à 09:00:00 par Cedric Gasperini

Cadeau Bonux

NIS America a dévoilé un nouveau trailer pour Stranger of Sword City Revisited, l’aventure supplémentaire bonus qui sera offerte avec le jeu Saviors of Sapphire Wings. Sortie sur Nintendo Switch prévue pour le 19 mars 2021.Saviors of Sapphire Wings est un JRPG édité dans lequel vous allez plonger dans un monde en ruines après que l'Overlord des ténèbre, le terrible Ol=Ohma, a vaincu les Chevaliers de la Table Ronde.Cent ans plus tard, un héros déchu revient à la vie et doit guider une nouvelle génération de chevaliers pour faire renaître la lumière sur ce monde dévasté.