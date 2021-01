- Xbox Game Pass : Injustice 2, PES 2021 et d'autres jeux en janvier

Publié le Mercredi 6 janvier 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Quelques belles nouveautés

eFootball PES 2021 Season Update

Injustice 2

The Little Acre

Neoverse

Torchlight III

What Remains of Edith Finch

YIIK: A Postmodern RPG

Spellbreak – Pass du chapitre 1 (À utiliser avant le 10 mars)

World of Warships: Legends – Croiseurs pour les fêtes (À utiliser avant le 20 avril)

World of Tanks – Pack Légende de guerre (À utiliser avant le 1er avril)

FTL: Faster Than Light (PC)

My Friend Pedro (Console & PC)

Sword Art Online: Fatal Bullet (Console)

Tekken 7 (Console)

De nouveaux titres débarquent sur le Xbox Game Pass en janvier. On vous rappelle que ce programme vous permet d'accéder à une bibliothèque de plus de 100 jeux sur PC comme sur Xbox, via un abonnement.Arrivent ce mois-ci :7 janvier :14 janvier :Et en bonus :Ils quittent le Xbox Game Pass le 15 janvier :