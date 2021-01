- PlayStation Now : les nouveaux jeux de janvier

Publié le Mercredi 6 janvier 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

The Crew 2 – Disponible du 5 janvier jusqu’au 6 juillet 2021

WWE 2K Battlegrounds - Disponible du 5 janvier jusqu’au 6 juillet 2021

Helldivers – Indéfiniment

Surviving Mars – Indéfiniment

Frostpunk – 12 mois minimum

Days Gone

De nouveaux jeux vont s'ajouter au catalogue du PlayStation Now. On vous le rappelle, le PlayStation Now est un service d'abonnement qui vous permet de jouer à des jeux PS2, PS3 et PS4 sur votre PS4, votre PS5 mais aussi sur votre PC.Ces jeux, stockés sur les serveurs de Sony, peuvent soit être joués en streaming, via le cloud, soit téléchargés.Plus de 700 titres sont actuellement disponibles, dont plus de 300 jeux PS4.Jeux entrants en janvier :Jeu sortant :