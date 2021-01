(TEST) HyperX Puslefire Haste, la souris la plus légère du monde

Publié le Mercredi 6 janvier 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Enfin, on n'a pas vérifié, mais ça faisait bien comme accroche

Nous avons testé la souris la plus légère du monde. Oui bon, comme expliqué dans le sous-titre, nous ne sommes pas allés vérifier qu'il s'agissait de la souris la plus légère du monde et en cherchant bien, on pourrait peut-être trouver encore plus léger.Mais disons que c'est la souris gaming la plus légère du monde.Enfin là non plus, on n'est pas allé vérifier.Mais disons que c'est la souris gaming la plus légère du monde de chez HyperX .Enfin... euh...Bref.