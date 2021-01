- Everspace 2 : l'accès anticipé pour le 18 janvier

Publié le Mercredi 6 janvier 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

L'envolée

Rockfish Games a annoncé la sortie d'Everspace 2 en version anticipée sur Steam et Gog, dès le 18 janvier prochain. Il sera proposé au prix de 37,99 €.Le jeu ne sera proposé pour l'instant qu'en anglais mais aura déjà les 12 premières heures de la campagne solo et des missions annexes. La version finale, attendue plus tard dans l'année, proposera plus de 25 heures de campagne et des centaines de missions annexes.